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Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 22-12-2019, 23:44
  • Просмотров: 554

Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams

Компания Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams.

Microsoft Teams теперь доступно на Linux

Microsoft Teams еперь доступно для пользователей Linux в виде публичной предварительной версии, что обеспечивает высококачественные возможности совместной работы для сообщества открытого исходного кода на работе и в учебных заведениях. Пользователи могут загрузить нативные пакеты Linux в форматах .deb и .rpm здесь. Microsoft постоянно совершенствуется на базе отзывов сообщества, поэтому, пожалуйста, загрузите и отправьте отзыв, основанный на вашем опыте.


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Чат и сотрудничество

Нативная федерация для чатов 1: 1 с пользователями вне вашей организации

Проводите более насыщенные беседы с людьми за пределами вашей организации с помощью Microsoft Teams. Теперь пользователи в режиме TeamsOnly могут общаться с коллегами или с кем-то, кто находится за пределами их организации. Рядом с именем пользователя появится иконка, указывающая, что он является внешним.



Вызовы и собрания

Добавляйте субтитры к своим собраниям с помощью Live Captions Preview (на английском языке)

Live Captions в собраниях Teams позволяют включать субтитры во время собрания. Это делает собрания более инклюзивными, предоставляя участникам еще один способ следить за беседой и учитывать потребности участников с различными слуховыми способностями или языковыми навыками.

Узнать другие параметры можно здесь.


Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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