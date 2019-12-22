Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 22-12-2019, 23:44
- Просмотров: 554
Компания Microsoft анонсировала декабрьский пакет обновлений для Microsoft Teams.
Microsoft Teams теперь доступно на Linux
Microsoft Teams еперь доступно для пользователей Linux в виде публичной предварительной версии, что обеспечивает высококачественные возможности совместной работы для сообщества открытого исходного кода на работе и в учебных заведениях. Пользователи могут загрузить нативные пакеты Linux в форматах .deb и .rpm здесь. Microsoft постоянно совершенствуется на базе отзывов сообщества, поэтому, пожалуйста, загрузите и отправьте отзыв, основанный на вашем опыте.
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Чат и сотрудничество
Нативная федерация для чатов 1: 1 с пользователями вне вашей организации
Проводите более насыщенные беседы с людьми за пределами вашей организации с помощью Microsoft Teams. Теперь пользователи в режиме TeamsOnly могут общаться с коллегами или с кем-то, кто находится за пределами их организации. Рядом с именем пользователя появится иконка, указывающая, что он является внешним.
Вызовы и собрания
Добавляйте субтитры к своим собраниям с помощью Live Captions Preview (на английском языке)
Live Captions в собраниях Teams позволяют включать субтитры во время собрания. Это делает собрания более инклюзивными, предоставляя участникам еще один способ следить за беседой и учитывать потребности участников с различными слуховыми способностями или языковыми навыками.
Узнать другие параметры можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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