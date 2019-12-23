Microsoft недавно выпустила новое обновление для Edge на iOS
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 23-12-2019, 00:19
- Просмотров: 616
Компания Microsoft недавно выпустила новое обновление для Edge на iOS. Это новое обновление (44.11.3) содержит переработанное меню, которое было доступно пользователям Edge для Android с прошлого месяца.
Это обновление также позволяет синхронизировать избранное вашего мобильного телефона с каналами Microsoft Edge Insider на вашем ПК. Вы можете перейти к ...> Настройки> Учетные записи, коснитесь вашей учетной записи Microsoft и выберите «Синхронизировать», а затем выберите Microsoft Edge Insider Channels. Вы также можете синхронизировать данные с устаревшим Microsoft Edge.
Напомню, что обновление доступно в приложении TestFlight.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 2
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 2
Гостей: 31
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 11189
+0Комментариев: 39399
+1Пользователей: 9164