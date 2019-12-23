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Microsoft недавно выпустила новое обновление для Edge на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 23-12-2019, 00:19
  • Просмотров: 616


Компания Microsoft недавно выпустила новое обновление для Edge на iOS. Это новое обновление (44.11.3) содержит переработанное меню, которое было доступно пользователям Edge для Android с прошлого месяца.

Это обновление также позволяет синхронизировать избранное вашего мобильного телефона с каналами Microsoft Edge Insider на вашем ПК. Вы можете перейти к ...> Настройки> Учетные записи, коснитесь вашей учетной записи Microsoft и выберите «Синхронизировать», а затем выберите Microsoft Edge Insider Channels. Вы также можете синхронизировать данные с устаревшим Microsoft Edge.

Напомню, что обновление доступно в приложении TestFlight.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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