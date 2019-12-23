Компания Microsoft недавно выпустила новое обновление для Edge на iOS. Это новое обновление (44.11.3) содержит переработанное меню, которое было доступно пользователям Edge для Android с прошлого месяца.Это обновление также позволяет синхронизировать избранное вашего мобильного телефона с каналами Microsoft Edge Insider на вашем ПК. Вы можете перейти к ...> Настройки> Учетные записи, коснитесь вашей учетной записи Microsoft и выберите «Синхронизировать», а затем выберите Microsoft Edge Insider Channels. Вы также можете синхронизировать данные с устаревшим Microsoft Edge.Напомню, что обновление доступно в приложении TestFlight.