Потребительская версия Microsoft 365 может получить специальную версию Windows 10
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- Категория: Microsoft
- Дата: 27-12-2019, 21:12
- Просмотров: 368
Ресурс WindowsUnited сообщил, что потребительская версия Microsoft 365 может получить специальную версию Windows 10.
Согласно докладу WindowsUnited, подписка будет включать специальные функции Windows 10, недоступные обычным пользователям Windows 10, то есть это будет продукт с добавленной стоимостью, а не базовая версия Windows.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
windowsunited.de
windowsunited.de
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