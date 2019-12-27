Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: 27-12-2019, 21:18
- Просмотров: 310
Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.2.
Вот список новых возможностей:
• Поддержка японского (и китайского) ввода с помощью аппаратной клавиатуры;
• В списке ПК теперь отображается понятное имя связанной учетной записи пользователя (если оно существует);
• Пользовательский интерфейс разрешений (при первой настройке) теперь корректно отображается в светлом режиме;
• Исправлен сбой, возникающий при одновременном нажатии клавиши «Option» и клавиш со стрелками вверх или вниз на аппаратной клавиатуре;
• Обновлена раскладка экранной клавиатуры, используемая в пользовательском интерфейсе запроса пароля, чтобы упростить поиск клавиши с обратной косой чертой;
• Исправлены основные сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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