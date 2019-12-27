Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS

Microsoft обновила приложение Microsoft Remote Desktop на iOS до версии 10.0.2.Вот список новых возможностей:• Поддержка японского (и китайского) ввода с помощью аппаратной клавиатуры;• В списке ПК теперь отображается понятное имя связанной учетной записи пользователя (если оно существует);• Пользовательский интерфейс разрешений (при первой настройке) теперь корректно отображается в светлом режиме;• Исправлен сбой, возникающий при одновременном нажатии клавиши «Option» и клавиш со стрелками вверх или вниз на аппаратной клавиатуре;• Обновлена раскладка экранной клавиатуры, используемая в пользовательском интерфейсе запроса пароля, чтобы упростить поиск клавиши с обратной косой чертой;• Исправлены основные сбои, которые появлялись в сообщениях об ошибках;