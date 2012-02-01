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Outlook PWA сможет отправлять сообщения с прокси-адресов (псевдонимов)

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:08
  • Просмотров: 109


Дорожная карта Microsoft 365 показывает, что Outlook PWA сможет отправлять сообщения с прокси-адресов (псевдонимов).

Вот описание данной функции:



Стоит отметить, что релиз данной функции намечен на четвёртый квартал 2020 года.
Илья Источник:
microsoft.com
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