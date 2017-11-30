Edge для Android готовится к релизу Microsoft Edge на Chromium

Браузер Microsoft Edge на Chromium будет выпущен для Windows и MacOS 15 января 2020 года. Поскольку этот релиз всего через пару недель, некоторые приложения Microsoft готовятся к переходу. Microsoft Edge на Android теперь ссылается на новый Microsoft Edge и Microsoft Edge Legacy в настройках синхронизации.В разделе «Синхронизация c» имеется два места назначения для синхронизации: новый Microsoft Edge и Microsoft Edge Legacy. В нем также содержится примечание, в котором говорится, что пользователи должны входить в учетные записи Microsoft для синхронизации избранного, паролей и других данных. Также говорится о том, что новый Microsoft Edge не будет синхронизироваться с Microsoft Edge Legacy.Microsoft также находится в процессе добавления нового пользовательского интерфейса, который намного удобнее существующего.Как вы можете видеть на изображении выше, пользовательский интерфейс имеет множество полезных опций, расположенных друг над другом, что отличается от иконок в форме квадрата, которые Microsoft представила несколько месяцев назад.Нажав на это новое меню, вы сможете получить доступ к истории, избранным, настройкам, покупкам и другим важным опциям.Этот новый пользовательский интерфейс проходит этап A/B-тестирования, а это означает, что Microsoft предоставила меню только некоторым бета-тестерам.