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Microsoft Edge Beta получил новую иконку на Android (Обновлено)

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:16
  • Просмотров: 200


Браузер Microsoft Edge Beta получил новую иконку на Android.

Напомню, что пользователи Windows и macOS получат финальную версию Microsoft Edge на Chromium 15 января 2020 года.

Update: Пользователи Edge Beta на iOS тоже получили новую иконку.

Вот список изменений:

• Новый внешний вид, а также обновленная навигация для облегчения доступа к таким функциям, как поиск, избранное и т. д;
• Исправления ошибок и улучшения производительности;


Илья Источник:
onmsft.com
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