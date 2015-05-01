Microsoft Edge Beta получил новую иконку на Android (Обновлено)

Браузер Microsoft Edge Beta получил новую иконку на Android.Напомню, что пользователи Windows и macOS получат финальную версию Microsoft Edge на Chromium 15 января 2020 года.Пользователи Edge Beta на iOS тоже получили новую иконку.Вот список изменений:• Новый внешний вид, а также обновленная навигация для облегчения доступа к таким функциям, как поиск, избранное и т. д;• Исправления ошибок и улучшения производительности;