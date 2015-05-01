Microsoft Edge Beta получил новую иконку на Android (Обновлено)
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:16
- Просмотров: 200
Браузер Microsoft Edge Beta получил новую иконку на Android.
Напомню, что пользователи Windows и macOS получат финальную версию Microsoft Edge на Chromium 15 января 2020 года.
Update: Пользователи Edge Beta на iOS тоже получили новую иконку.
Вот список изменений:
• Новый внешний вид, а также обновленная навигация для облегчения доступа к таким функциям, как поиск, избранное и т. д;
• Исправления ошибок и улучшения производительности;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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