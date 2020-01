Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на iOS и Android.Вот список изменений на iOS:• Изменён внешний вид предложений в Мой день и обновлены разделы;• Если вы использовали умные даты выполнения (попробуйте ввести «завтра» при добавлении задачи), то вы, возможно, заметили, что текст даты выполнения не исчезнет из вашей задачи. Теперь Microsoft удалит его для вас;• Улучшен опыт работы с ярлыками Siri;• На японских устройствах опция поддержки отсутствовала в настройках;• Исправлена проблема в специальных возможностях, когда голос за кадром не объявлял о доступных действиях над загруженными файлами в подробном представлении;Вот список изменений на Android:• Импортируете свои списки из Wunderlist? Теперь Microsoft выделит списки, которые были распространены в Wunderlist, и предложит вам поделиться ими в To Do;• Теперь вы можете отключить уведомления для общих списков непосредственно в настройках To Do;• Microsoft добавила немного блеска в анимацию и исправила несколько ошибок;