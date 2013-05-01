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Microsoft обновила приложение Planner на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 22:39
  • Просмотров: 36


Компания Microsoft обновила приложение Planner на iOS до версии 1.8.1.

Вот список изменений:

• Приложение получило новую иконку;
• Улучшения скорости и надежности;
Илья Источник:
onmsft.com
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