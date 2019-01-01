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Microsoft обновила Microsoft Edge на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:24
  • Просмотров: 92


Компания Microsoft обновила Microsoft Edge на iOS до версии 44.11.9.

Вот список новых возможностей:

• Новый логотип Edge;
• Новый внешний вид, а также обновленная навигация для облегчения доступа к таким функциям, как поиск, избранное и т. д;
• Исправления ошибок и улучшения производительности;
Илья Источник:
neowin.net
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