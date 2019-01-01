Компания Microsoft обновила Microsoft Edge на iOS до версии 44.11.9.Вот список новых возможностей:• Новый логотип Edge;• Новый внешний вид, а также обновленная навигация для облегчения доступа к таким функциям, как поиск, избранное и т. д;• Исправления ошибок и улучшения производительности;