Microsoft может отложить удаление Cortana внутри Microsoft Launcher
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:47
- Просмотров: 114
Согласно недавнему твиту Зака Боудена, Microsoft может отложить удаление Cortana внутри Microsoft Launcher на 20 марта.
Напомню, что компания должна была сделать это 31 января 2020 года.
Примечание: По сообщению The Verge, получившего подтверждение от Microsoft, Cortana не будет доступна в Великобритании, Австралии, Германии, Мексике, Китае, Испании, Канаде и Индии.
Илья Источник:
twitter.com/zacbowden
twitter.com/zacbowden
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