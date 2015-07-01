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Microsoft может отложить удаление Cortana внутри Microsoft Launcher

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:47
  • Просмотров: 114

Microsoft может отложить удаление Cortana внутри Microsoft Launcher

Согласно недавнему твиту Зака Боудена, Microsoft может отложить удаление Cortana внутри Microsoft Launcher на 20 марта.



Напомню, что компания должна была сделать это 31 января 2020 года.

Примечание: По сообщению The Verge, получившего подтверждение от Microsoft, Cortana не будет доступна в Великобритании, Австралии, Германии, Мексике, Китае, Испании, Канаде и Индии.
Илья Источник:
twitter.com/zacbowden
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