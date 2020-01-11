Microsoft обновила приложение Outlook на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: 11-01-2020, 19:45
- Просмотров: 257
Компания Microsoft обновила приложение Outlook на Android до версии 4.1.1.
Вот официальный список изменений:
• Не позволяйте рабочим письмам украсть ваши вечера! Microsoft улучшила функцию «Не беспокоить» с помощью новой опции «Вечера» и возможности настраивать дни и часы в соответствии с вашими потребностями;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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