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Microsoft обновила приложение Outlook на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 11-01-2020, 19:45
  • Просмотров: 257

Microsoft обновила приложение Outlook на Android

Компания Microsoft обновила приложение Outlook на Android до версии 4.1.1.

Вот официальный список изменений:

• Не позволяйте рабочим письмам украсть ваши вечера! Microsoft улучшила функцию «Не беспокоить» с помощью новой опции «Вечера» и возможности настраивать дни и часы в соответствии с вашими потребностями;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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Microsoft обновила Outlook для Android

Microsoft обновила Outlook для Android

Microsoft обновила приложение Outlook для Android

Microsoft обновила приложение Outlook для Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Outlook на Android

Компания Microsoft обновила Microsoft Outlook на Android

Microsoft обновила Outlook на Android

Microsoft обновила Outlook на Android




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