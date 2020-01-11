Компания Microsoft обновила приложение Outlook на Android до версии 4.1.1.Вот официальный список изменений:• Не позволяйте рабочим письмам украсть ваши вечера! Microsoft улучшила функцию «Не беспокоить» с помощью новой опции «Вечера» и возможности настраивать дни и часы в соответствии с вашими потребностями;