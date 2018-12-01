Компания Microsoft выпустила Microsoft Launcher 6.0 Preview.Вот список новых функций:• Персонализируйте свои приложения с помощью кастомных пакетов иконок и используйте адаптивные иконки, чтобы придать вашему телефону неповторимый внешний вид;• Наслаждайтесь ежедневными изображениями Bing в качестве обоев или используйте свои собственные фотографии;• Microsoft Launcher поддерживает темную тему для вашего удовольствия от просмотра. Выберите темную тему для удобства использования ночью или в условиях низкой освещенности. Эта функция совместима с настройками темного режима телефона Android;• Microsoft Launcher поддерживает горизонтальную ориентацию для улучшения настроек просмотра;