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Microsoft выпустила Microsoft Launcher 6.0 Preview

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 12:45
  • Просмотров: 443


Компания Microsoft выпустила Microsoft Launcher 6.0 Preview.

Вот список новых функций:

• Персонализируйте свои приложения с помощью кастомных пакетов иконок и используйте адаптивные иконки, чтобы придать вашему телефону неповторимый внешний вид;
• Наслаждайтесь ежедневными изображениями Bing в качестве обоев или используйте свои собственные фотографии;
• Microsoft Launcher поддерживает темную тему для вашего удовольствия от просмотра. Выберите темную тему для удобства использования ночью или в условиях низкой освещенности. Эта функция совместима с настройками темного режима телефона Android;
• Microsoft Launcher поддерживает горизонтальную ориентацию для улучшения настроек просмотра;






Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
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