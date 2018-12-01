Microsoft выпустила Microsoft Launcher 6.0 Preview
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 12:45
- Просмотров: 443
Компания Microsoft выпустила Microsoft Launcher 6.0 Preview.
Вот список новых функций:
• Персонализируйте свои приложения с помощью кастомных пакетов иконок и используйте адаптивные иконки, чтобы придать вашему телефону неповторимый внешний вид;
• Наслаждайтесь ежедневными изображениями Bing в качестве обоев или используйте свои собственные фотографии;
• Microsoft Launcher поддерживает темную тему для вашего удовольствия от просмотра. Выберите темную тему для удобства использования ночью или в условиях низкой освещенности. Эта функция совместима с настройками темного режима телефона Android;
• Microsoft Launcher поддерживает горизонтальную ориентацию для улучшения настроек просмотра;
Илья Источник:
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