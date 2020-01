Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android до версии 2.8.145.Вот список новых функций:• Хотите убедиться, что ваша последняя задача синхронизирована? Потяните вниз в своем списке, чтобы вызвать синхронизацию;• Используйте разделённый экран для перетаскивания между вашим браузером и To Do? Microsoft исправила проблему, которая иногда приводила к сбою вашего приложения. Microsoft также закроет предложения, когда вы используете перетаскивание;• Исправлена проблема, из-за которой кнопку «Отменить» в «Предложения» невозможно было удалить;