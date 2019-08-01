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Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:15
  • Просмотров: 146


Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android до версии 2.8.145.

Вот список новых функций:

• Хотите убедиться, что ваша последняя задача синхронизирована? Потяните вниз в своем списке, чтобы вызвать синхронизацию;
• Используйте разделённый экран для перетаскивания между вашим браузером и To Do? Microsoft исправила проблему, которая иногда приводила к сбою вашего приложения. Microsoft также закроет предложения, когда вы используете перетаскивание;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопку «Отменить» в «Предложения» невозможно было удалить;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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