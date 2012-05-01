Microsoft добавила Capacity Health Center в приложение Power BI Premium Capacity Metrics
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:56
- Просмотров: 64
Компания Microsoft добавила Capacity Health Center в приложение Power BI Premium Capacity Metrics (версия 2.0), что делает его универсальным для администраторов. Открыв отчет, администратор заходит на страницу, которая называется «Health Center», и узнает о трех ключевых показателях эффективности (KPIs): планирование емкости, ожидание обновления и ожидание запроса. Эти KPIs позволяют администраторам дополнительно изучать текущее состояние своей емкости посредством специальной визуализации соответствующих метрик, следуя руководству по устранению неполадок, чтобы получить подробное объяснение того, что означают метрики, чтобы лучше понять состояние емкости и того, что можно сделать, чтобы смягчить любые проблемы.
Вы можете узнать другие подробности здесь.
Илья Источник:
powerbi.microsoft.com
powerbi.microsoft.com
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