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Microsoft обновила приложение OneDrive на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:05
  • Просмотров: 88


Компания Microsoft обновила приложение OneDrive на iOS до версии 11.15.8.

Вот список новых возможностей:

• Поиск не отвечал на запросы из папок в автономном режиме. Это было исправлено и теперь снова в сети;
• Сканирование не всегда создавало PDF-файлы в формате 1.7. Это было исправлено, и теперь все PDF-файлы созданы равными (и в 1.7);
Илья Источник:
onmsft.com
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