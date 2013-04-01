Microsoft обновила приложение OneDrive на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:05
- Просмотров: 88
Компания Microsoft обновила приложение OneDrive на iOS до версии 11.15.8.
Вот список новых возможностей:
• Поиск не отвечал на запросы из папок в автономном режиме. Это было исправлено и теперь снова в сети;
• Сканирование не всегда создавало PDF-файлы в формате 1.7. Это было исправлено, и теперь все PDF-файлы созданы равными (и в 1.7);
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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