Компания Microsoft обновила приложение OneDrive на iOS до версии 11.15.8.Вот список новых возможностей:• Поиск не отвечал на запросы из папок в автономном режиме. Это было исправлено и теперь снова в сети;• Сканирование не всегда создавало PDF-файлы в формате 1.7. Это было исправлено, и теперь все PDF-файлы созданы равными (и в 1.7);