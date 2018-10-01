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Microsoft анонсировала несколько обновлений для образовательных инициатив

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:49
  • Просмотров: 93


Сегодня, 16 января, Microsoft анонсировала несколько обновлений для своих образовательных инициатив. Компания планирует представить новые устройства Windows 10 для рынка образовательных услуг, а также новые функции, связанные с образованием, в OneNote и PowerPoint. Microsoft также вступит в новое партнерство с T-Mobile, чтобы предлагать школам всегда подключенные компьютеры.

Среди других изменений:

• Новый Microsoft Edge – поддержка инклюзивного обучения;
• Утилиты обучения;
• Immersive Reader (включая дополнительные новости Immersive Reader);
• Диктовка;
• Инструменты уравнений в OneNote для Windows 10;
• Помощник по математике в OneNote для iPad;
• Графический режим в приложении «Калькулятор» для Windows 10;
• OneNote Live Captions;
• Live Presentations в PowerPoint;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
educationblog.microsoft.com
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