Компания Microsoft обновила Microsoft Teams на iOS до версии 2.0.1.Вот список новых возможностей:• Переключение между контентом и видео участников во время собрания;• Отключение микрофона и динамика по умолчанию, когда конференц-зал находится рядом и присоединен к тому же собранию;• Исправления ошибок и улучшения производительности;