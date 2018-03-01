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Microsoft обновила Microsoft Teams на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:25
  • Просмотров: 96


Компания Microsoft обновила Microsoft Teams на iOS до версии 2.0.1.

Вот список новых возможностей:

• Переключение между контентом и видео участников во время собрания;
• Отключение микрофона и динамика по умолчанию, когда конференц-зал находится рядом и присоединен к тому же собранию;
• Исправления ошибок и улучшения производительности;
Илья Источник:
onmsft.com
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