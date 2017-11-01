Владельцы HoloLens 2 сообщают о проблемах с дисплеем
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:09
- Просмотров: 108
Гарнитура Microsoft HoloLens 2 только начала поставляться, но новые владельцы сообщают о проблемах с цветовой последовательностью на полной поверхности дисплея, жалуясь на цвета радуги на виртуальных изображениях, как показано на скриншотах Сезара Берардини ниже:
Компания Microsoft подтвердила сообщения о проблемах, заявив:
Microsoft продолжает инвестировать и внедрять инновации в области технологии дисплея. Microsoft HoloLens 2 содержит новый тип дисплея, который более чем удваивает поле зрения оригинального HoloLens и является результатом набора сбалансированных компромиссов дисплея. Нам известны сообщения от некоторых разработчиков, испытывающих проблемы с их дисплеями, и мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы понять основную причину.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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