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Владельцы HoloLens 2 сообщают о проблемах с дисплеем

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:09
  • Просмотров: 108


Гарнитура Microsoft HoloLens 2 только начала поставляться, но новые владельцы сообщают о проблемах с цветовой последовательностью на полной поверхности дисплея, жалуясь на цвета радуги на виртуальных изображениях, как показано на скриншотах Сезара Берардини ниже:







Компания Microsoft подтвердила сообщения о проблемах, заявив:

Microsoft продолжает инвестировать и внедрять инновации в области технологии дисплея. Microsoft HoloLens 2 содержит новый тип дисплея, который более чем удваивает поле зрения оригинального HoloLens и является результатом набора сбалансированных компромиссов дисплея. Нам известны сообщения от некоторых разработчиков, испытывающих проблемы с их дисплеями, и мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы понять основную причину.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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