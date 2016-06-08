New dates and location for #MSIgnite! Save September 21-25, 2020 and join us in New Orleans. ????



Pre-register today for an amazing week of technical training and more: https://t.co/mK6qK4nIML pic.twitter.com/MDE72hf7FK — Microsoft Ignite (@MS_Ignite) January 17, 2020

Компания Microsoft открыла предварительную регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020.В прошлом году Ignite проходила в Орландо в ноябре, но в этом году Ignite начнется 21 сентября в Новом Орлеане.Мероприятие, как правило, предназначено для корпоративных клиентов Microsoft. Microsoft представляет новые технологии и приложения, предназначенные для обслуживания этого рынка. Это контрастирует с Build для разработчиков, например.