Microsoft открыла предварительную регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:58
- Просмотров: 99
Компания Microsoft открыла предварительную регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020.
В прошлом году Ignite проходила в Орландо в ноябре, но в этом году Ignite начнется 21 сентября в Новом Орлеане.
New dates and location for #MSIgnite! Save September 21-25, 2020 and join us in New Orleans. ????— Microsoft Ignite (@MS_Ignite) January 17, 2020
Pre-register today for an amazing week of technical training and more: https://t.co/mK6qK4nIML pic.twitter.com/MDE72hf7FK
Мероприятие, как правило, предназначено для корпоративных клиентов Microsoft. Microsoft представляет новые технологии и приложения, предназначенные для обслуживания этого рынка. Это контрастирует с Build для разработчиков, например.
Илья Источник:
twitter.com/MS_Ignite
twitter.com/MS_Ignite
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