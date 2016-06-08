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Microsoft открыла предварительную регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:58
  • Просмотров: 99


Компания Microsoft открыла предварительную регистрацию на конференцию Microsoft Ignite 2020.

В прошлом году Ignite проходила в Орландо в ноябре, но в этом году Ignite начнется 21 сентября в Новом Орлеане.




Мероприятие, как правило, предназначено для корпоративных клиентов Microsoft. Microsoft представляет новые технологии и приложения, предназначенные для обслуживания этого рынка. Это контрастирует с Build для разработчиков, например.
Илья Источник:
twitter.com/MS_Ignite
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