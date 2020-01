Компания Microsoft выпустила Mouse and Keyboard Center 12.Этот последний релиз поддерживает следующие новые устройства:• Microsoft Bluetooth Keyboard;• Microsoft Bluetooth Mouse;• Microsoft Ergonomic Keyboard;• Microsoft Ergonomic Mouse;• Surface Pro X и другие ПК на базе Windows 10 ARM;Microsoft Mouse and Keyboard Center — это приложение, которое поможет вам максимально эффективно использовать клавиатуру и мышь Microsoft. Mouse and Keyboard Center поможет вам персонализировать и настроить работу вашего ПК.Узнать другие подробности можно здесь