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Microsoft выпустила Mouse and Keyboard Center 12

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:54
  • Просмотров: 623


Компания Microsoft выпустила Mouse and Keyboard Center 12.

Этот последний релиз поддерживает следующие новые устройства:

• Microsoft Bluetooth Keyboard;
• Microsoft Bluetooth Mouse;
• Microsoft Ergonomic Keyboard;
• Microsoft Ergonomic Mouse;
• Surface Pro X и другие ПК на базе Windows 10 ARM;

Microsoft Mouse and Keyboard Center — это приложение, которое поможет вам максимально эффективно использовать клавиатуру и мышь Microsoft. Mouse and Keyboard Center поможет вам персонализировать и настроить работу вашего ПК.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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