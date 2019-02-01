Пользователи Microsoft Outlook на Android скоро смогут пожаловаться на фишинговые сообщения
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:12
- Просмотров: 88
Как сообщает ресурс Aggiornamenti Lumia, пользователи Outlook на Android смогут пожаловаться на фишинговые сообщения.
Upcoming Outlook update for Android will let users report phishing messages. Good move Microsoft ???? pic.twitter.com/mEuP4DztYO— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 18, 2020
Стоит отметить, что Microsoft регулярно добавляет новые функции в приложение Outlook на Android.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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