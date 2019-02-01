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Пользователи Microsoft Outlook на Android скоро смогут пожаловаться на фишинговые сообщения

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:12
  • Просмотров: 88


Как сообщает ресурс Aggiornamenti Lumia, пользователи Outlook на Android смогут пожаловаться на фишинговые сообщения.



Стоит отметить, что Microsoft регулярно добавляет новые функции в приложение Outlook на Android.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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