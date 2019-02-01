Пользователи Microsoft Outlook на Android скоро смогут пожаловаться на фишинговые сообщения

Upcoming Outlook update for Android will let users report phishing messages. Good move Microsoft ???? pic.twitter.com/mEuP4DztYO — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 18, 2020

Как сообщает ресурс Aggiornamenti Lumia, пользователи Outlook на Android смогут пожаловаться на фишинговые сообщения.Стоит отметить, что Microsoft регулярно добавляет новые функции в приложение Outlook на Android.