Microsoft случайно раскрыла 250 миллионов записей о клиентском обслуживании и поддержке онлайн
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:45
- Просмотров: 100
Новый отчет показал, что Microsoft случайно раскрыла 250 миллионов записей о клиентском обслуживании и поддержке онлайн. Утечка данных включала разговоры между агентами поддержки Microsoft и клиентами, которые были записаны с 2005 по декабрь 2019 года. Получив информацию об утечке, Microsoft обезопасила данные от общественности. Одна хорошая вещь заключается в том, что личная информация была отредактирована в утечке данных.
Утечка данных содержала следующую информацию:
• Адреса электронной почты клиентов;
• IP-адреса;
• Места;
• Описания CSS-утверждений и обращений;
• Письма агента поддержки Microsoft;
• Номера дел, резолюции и замечания;
• Внутренние заметки, помеченные как «Конфиденциальные»;
Данные были найдены 29 декабря, а Microsoft приняла меры 30 декабря. Microsoft исправила эту проблему в течение 24 часов!
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
comparitech.com
comparitech.com
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