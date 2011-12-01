Microsoft Search in Bing и Office 365 ProPlus
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:22
- Просмотров: 61
Начиная с версии 2002 Office 365 ProPlus, будет установлено расширение для Microsoft Search in Bing, которое сделает Bing поисковой системой по умолчанию для веб-браузера Google Chrome. Это расширение будет установлено с новыми установками Office 365 ProPlus или при обновлении существующих установок Office 365 ProPlus. Если Bing уже является поисковой системой по умолчанию, расширение не устанавливается.
Сделав Bing поисковой системой по умолчанию, пользователи смогут воспользоваться преимуществами Microsoft Search, в том числе получить доступ к соответствующей информации о рабочем месте непосредственно из адресной строки браузера. Microsoft Search является частью Microsoft 365 и включен по умолчанию для всех приложений Microsoft, которые его поддерживают.
Даже после того, как Bing станет поисковой системой по умолчанию, пользователи могут самостоятельно перейти на другую поисковую систему по умолчанию в Google Chrome.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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