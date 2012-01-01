Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:45
- Просмотров: 908
Компания Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard на iOS до версии 2.7.3.
Вот список новых возможностей:
• Microsoft добавила поддержку управления курсором на iPhone 11 (и выше). Попробуйте это долгим нажатием на пробел. Примечание: невозможно использовать управление курсором, если используется более одного макета;
• Microsoft исправила ошибку на iOS 10, из-за которой клавиатура сжималась горизонтально;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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