Компания Microsoft обновила приложение SwiftKey Keyboard на iOS до версии 2.7.3.Вот список новых возможностей:• Microsoft добавила поддержку управления курсором на iPhone 11 (и выше). Попробуйте это долгим нажатием на пробел. Примечание: невозможно использовать управление курсором, если используется более одного макета;• Microsoft исправила ошибку на iOS 10, из-за которой клавиатура сжималась горизонтально;