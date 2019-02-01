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Microsoft обновила приложение Outlook на iOS и Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:36
  • Просмотров: 75


Компания Microsoft обновила приложение Outlook на iOS и Android. Это новое обновление поставляется с новым набором иконок, разработанных на основе языка Fluent Design. Эти новые иконки предназначены для современного мобильного опыта и эксклюзивны для Microsoft.

Илья Источник:
twitter.com/milesfitzgerald
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