Update your @Outlook for iOS/Android today. We’re releasing a new set of icons made for Fluent mobile. Every detail was crafted by an awesome team that worked across the company. ????????✨ https://t.co/sqFuC0in2Z — Miles (@milesfitzgerald) January 23, 2020

Компания Microsoft обновила приложение Outlook на iOS и Android. Это новое обновление поставляется с новым набором иконок, разработанных на основе языка Fluent Design. Эти новые иконки предназначены для современного мобильного опыта и эксклюзивны для Microsoft.