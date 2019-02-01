Microsoft обновила приложение Outlook на iOS и Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:36
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Компания Microsoft обновила приложение Outlook на iOS и Android. Это новое обновление поставляется с новым набором иконок, разработанных на основе языка Fluent Design. Эти новые иконки предназначены для современного мобильного опыта и эксклюзивны для Microsoft.
Update your @Outlook for iOS/Android today. We’re releasing a new set of icons made for Fluent mobile. Every detail was crafted by an awesome team that worked across the company. ????????✨ https://t.co/sqFuC0in2Z— Miles (@milesfitzgerald) January 23, 2020
Илья Источник:
twitter.com/milesfitzgerald
twitter.com/milesfitzgerald
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