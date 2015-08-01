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Microsoft помогает Google улучшить управление вкладками в Chrome

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:48
  • Просмотров: 176


Edge имеет малоизвестную, но классную функцию управления вкладками, которая позволяет легко перемещать выбранные вкладки в другое окно браузера.

Теперь, судя по всему, Google планирует использовать ту же функцию в Chrome, и позволяет инженерам Microsoft писать код.

Опция перемещения нескольких вкладок еще не доступна в Chrome Canary, но ее патч можно найти на Chromium Gerrit. Интересно, что он реализован инженером Microsoft Джастином Галлахером.

Это демонстрирует сотрудничество между инженерами Microsoft и Google в проекте Chromium, поэтому пользователи могут ожидать, что это еще не все. Уже существуют некоторые доказательства того, что Microsoft также меняет Edge, чтобы более тесно взаимодействовать с Chrome, например, изменение «Переместить в новое окна» на «Переместить вкладку в новое окно» в последней версии Edge Canary, так же, как и в Chrome.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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