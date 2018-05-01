Microsoft анонсировала новую функцию акронимов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:02
- Просмотров: 141
Компания Microsoft анонсировала новую функцию акронимов, которая поможет сотрудникам находить информацию о часто сбивающих с толку акронимах своей компании. Microsoft Search автоматически найдет определения для акпронимов, появляющихся на внутренних сайтах компании, в документах, сайтах групп, Teams и каналах SharePoint, каналах Yammer и других местах. Организации также могут добавлять свои собственные определения для акронимов, которые они используют для обозначения своих людей, продуктов, групп, операций или услуг. Например, при поиске TLA в Microsoft Search будет отображаться внутреннее определение, определенное администратором.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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