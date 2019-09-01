Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android

Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android до версии 2.10.147.Вот список новых возможностей:• Теперь проще войти в систему в ландшафтном режиме;• Microsoft внесла небольшие корректировки цвета в приложение;• Microsoft исправила несколько сбоев;• Многие проблемы специальных возможностей были исправлены, в том числе поддержка ландшафтного режима для статей поддержки, и необходимость возврата к первой задаче в списке при удалении сортировки;