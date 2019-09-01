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Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:27
  • Просмотров: 151

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android

Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android до версии 2.10.147.

Вот список новых возможностей:

• Теперь проще войти в систему в ландшафтном режиме;
• Microsoft внесла небольшие корректировки цвета в приложение;
• Microsoft исправила несколько сбоев;
• Многие проблемы специальных возможностей были исправлены, в том числе поддержка ландшафтного режима для статей поддержки, и необходимость возврата к первой задаче в списке при удалении сортировки;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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