Microsoft выпустила переработанный портал для разработчиков
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:48
- Просмотров: 98
Компания Microsoft выпустила переработанный портал для разработчиков. Как пояснил Ден Делимарски, новая страница для разработчиков основана на инфраструктуре Microsoft Docs.
Really excited to announce that today we've launched the new Microsoft Developer page (https://t.co/mSKca65vN5) ✨— Den Delimarsky (@DennisCode) January 27, 2020
It's powered by the @docsmsft infrastructure - much easier to update and ensure that it works well on all devices (AND is accessible).
What do you think of it? pic.twitter.com/vs28GDoxvM
Портал Microsoft Developer - это место для разработчиков, которое предоставляет быстрый доступ к инструментам, службам и документации, помогающей им создавать приложения и службы, будь то для настольных ПК, мобильных устройств, Интернета, игровых приставок или IoT. На этом веб-сайте также представлены ссылки на различные сервисы Microsoft для разработчиков: Azure, GitHub и Visual Studio, а также инструменты для создания приложений, интегрируемых с Microsoft 365.
Илья Источник:
twitter.com/DennisCode
twitter.com/DennisCode
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