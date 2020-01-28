Really excited to announce that today we've launched the new Microsoft Developer page (https://t.co/mSKca65vN5) ✨



It's powered by the @docsmsft infrastructure - much easier to update and ensure that it works well on all devices (AND is accessible).



What do you think of it? pic.twitter.com/vs28GDoxvM — Den Delimarsky (@DennisCode) January 27, 2020

Компания Microsoft выпустила переработанный портал для разработчиков. Как пояснил Ден Делимарски, новая страница для разработчиков основана на инфраструктуре Microsoft Docs.Портал Microsoft Developer - это место для разработчиков, которое предоставляет быстрый доступ к инструментам, службам и документации, помогающей им создавать приложения и службы, будь то для настольных ПК, мобильных устройств, Интернета, игровых приставок или IoT. На этом веб-сайте также представлены ссылки на различные сервисы Microsoft для разработчиков: Azure, GitHub и Visual Studio, а также инструменты для создания приложений, интегрируемых с Microsoft 365.