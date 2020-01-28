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Microsoft выпустила переработанный портал для разработчиков

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:48
  • Просмотров: 98


Компания Microsoft выпустила переработанный портал для разработчиков. Как пояснил Ден Делимарски, новая страница для разработчиков основана на инфраструктуре Microsoft Docs.



Портал Microsoft Developer - это место для разработчиков, которое предоставляет быстрый доступ к инструментам, службам и документации, помогающей им создавать приложения и службы, будь то для настольных ПК, мобильных устройств, Интернета, игровых приставок или IoT. На этом веб-сайте также представлены ссылки на различные сервисы Microsoft для разработчиков: Azure, GitHub и Visual Studio, а также инструменты для создания приложений, интегрируемых с Microsoft 365.
Илья Источник:
twitter.com/DennisCode
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