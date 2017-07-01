Microsoft заработала $36.9 млрд во втором финансовом квартале 2020 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:18
- Просмотров: 73
Компания Microsoft смогла заработать $36.9 млрд ($11.6 млрд чистой прибыли) во втором финансовом квартале 2020 года. Если брать аналогичный период прошлого года, то компания заработала $32.5 млрд ($8.4 млрд чистой прибыли).
Вот основные моменты пресс-релиза этого квартала:
• Выручка составила $36.9 млрд (увеличилась на 14%);
• Операционная прибыль составила $13.9 млрд (увеличилась на 35%);
• Чистая прибыль составила $11.6 млрд (увеличилась на 38%);
• Разводненная прибыль на акцию составила $1.51 (увеличилась на 40%);
Вот показатели категории More Personal Computing:
• Выручка увеличилась на 2% (до 3% в постоянной валюте);
• Доход от Windows OEM увеличился на 18% (до 18% в постоянной валюте);
• Доход от коммерческих продуктов и облачных сервисов Windows вырос на 25% (до 27% в постоянной валюте);
• Доход от поисковой рекламы без учета затрат на привлечение трафика увеличился на 6% (до 7% в постоянной валюте);
• Доход от контента и услуг Xbox снизился на 11% (до 9% в постоянной валюте);
• Доход от Surface увеличился на 6% (до 8% в постоянной валюте);
Вот показатели категории Intelligent Cloud:
• Выручка увеличилась на 27% (до 28% в постоянной валюте);
• Доход от серверных продуктов и облачных сервисов увеличился на 30% (до 32% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Azure на 62% (до 64% в постоянной валюте);
• Доход от корпоративных услуг увеличился на 6% (до 7% в постоянной валюте);
Вот показатели категории Productivity and Business Processes:
• Выручка увеличилась на 17% (до 19% в постоянной валюте);
• Доход от коммерческих продуктов Office и облачных сервисов увеличился на 16% (до 18% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Office 365 Commercial на 27% (до 30% в постоянной валюте);
• Доход от продаж продуктов Office Consumer и облачных сервисов увеличился на 19% (до 20% в постоянной валюте) при продолжающемся росте числа подписчиков Office 365 Consumer до 37.2 млн;
• Доход LinkedIn увеличился на 24% (до 26% в постоянной валюте);
• Доход от продуктов Dynamics и облачных сервисов увеличился на 12% (до 15% в постоянной валюте) благодаря росту выручки Dynamics 365 на 42% (до 45% в постоянной валюте);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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