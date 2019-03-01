Microsoft добавляет прокрутку в стиле Edge в Google Chrome
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:00
- Просмотров: 186
Компания Microsoft продолжает вносить свой вклад в проект Chromium. Как уже сообщалось ранее, Microsoft работала реализацией прокрутки Edge в Chromium.
Похоже, что функция, наконец, готова, поскольку Microsoft обновила поток ошибок Chromium, объясняющий эту функцию.
Приложения Windows традиционно прокручивались в процентах от видимого размера скроллера, тогда как Chromium в настоящее время прокручивает фиксированное количество, основываясь на системных настройках и модальности прокрутки.
Мы хотели бы представить возможность для Chromium (по крайней мере в Windows, возможно, на других платформах), чтобы она могла выполнять процентную прокрутку.
Мы хотели бы представить возможность для Chromium (по крайней мере в Windows, возможно, на других платформах), чтобы она могла выполнять процентную прокрутку.
28 января Даниэль Либби создал новый коммит, который говорит о реализации этой функции.
Этот CL реализует процентную прокрутку для Windows. Это делает прокрутки, инициируемые колесом мыши, интерпретируемыми как процент от размера предполагаемого скроллера, вместо того, чтобы быть переведенными непосредственно в пиксели. Это сделано в рамках усилий по переносу прокрутки в стиле Edge в Chromium.
Дельты, сообщаемые событием wheel, остаются неизменными, чтобы максимизировать совместимость с сетью.
Дельты, сообщаемые событием wheel, остаются неизменными, чтобы максимизировать совместимость с сетью.
Вы можете прочитать больше об этой функции здесь и здесь.
Илья Источник:
chromium.googlesource.com
chromium.googlesource.com
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