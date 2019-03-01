Microsoft добавляет прокрутку в стиле Edge в Google Chrome

Приложения Windows традиционно прокручивались в процентах от видимого размера скроллера, тогда как Chromium в настоящее время прокручивает фиксированное количество, основываясь на системных настройках и модальности прокрутки.



Мы хотели бы представить возможность для Chromium (по крайней мере в Windows, возможно, на других платформах), чтобы она могла выполнять процентную прокрутку.

Этот CL реализует процентную прокрутку для Windows. Это делает прокрутки, инициируемые колесом мыши, интерпретируемыми как процент от размера предполагаемого скроллера, вместо того, чтобы быть переведенными непосредственно в пиксели. Это сделано в рамках усилий по переносу прокрутки в стиле Edge в Chromium.



Дельты, сообщаемые событием wheel, остаются неизменными, чтобы максимизировать совместимость с сетью.

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