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Microsoft анонсировала январский пакет обновлений для Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:05
  • Просмотров: 164

Microsoft анонсировала январский пакет обновлений для Microsoft 365

Компания Microsoft анонсировала январский пакет обновлений для Microsoft 365.

Расширяйте возможности вашей Firstline Workforce

Улучшение взаимодействия с Walkie Talkie в Teams — Теперь Firstline Workers могут легко общаться и управлять задачами одним нажатием кнопки. Новый push-to-talk в Teams обеспечивает четкую, мгновенную и безопасную голосовую связь через облако, превращая принадлежащие сотрудникам и/или компании смартфоны и планшеты в портативные рации. Эта новая функция не только сокращает количество устройств, которые ваши сотрудники должны носить с собой, но и снижает затраты на ИТ. А при интеграции с новыми устройствами — такими как недавно представленный Samsung Galaxy XCover Pro — ваши Firstline Workers могут мгновенно общаться друг с другом. Walkie Talkie будет доступна в качестве Private Preview в Teams в первой половине этого года.



Оптимизируйте пользовательский опыт для Firstline Workers — Firstline Workers теперь могут входить во все свои приложеня Microsoft 365 и кастомные приложения, использовая одноразовые SMS-коды, что упрощает процесс входа. А выход с общего устройства позволяет пользователям выходить из своих приложений на общих устройствах всего одним нажатием, помогая защитить данные клиентов и одновременно улучшая пользовательский интерфейс. Наконец, обновленная функция «Задачи» в Teams предоставляет новые возможности и отчетность для всех, от C-suite до Firstline Workers.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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