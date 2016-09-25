Microsoft открыла регистрацию на конференцию Build 2020
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:20
- Просмотров: 87
Компания Microsoft открыла регистрацию на конференцию Build 2020.
Build является главным событием для разработчиков, где Microsoft расскажет, что будет дальше с её продуктами. Большое внимание, скорее всего, будет уделено Windows 10X, Surface Neo, Surface Duo, Azure и другим разработкам.
Зарегистрироваться на Build 2020 можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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