Microsoft анонсировала очередную реорганизацию внутри компании
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:46
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Microsoft анонсировала крупную реорганизацию внутри компании. Большая часть анонсированных изменений касается группы «Experiences and Devices», которую возглавляет Раджеш Джа. Как сообщает ZDNet, Microsoft объявила о следующих изменениях:
• Пэнос Панай теперь будет возглавлять группу Devices + Windows. Ранее группа Windows Experiences находилась под руководством Джо Белфиоре;
• Пэнос Панай продолжит отчитываться перед Раджешем Джа, исполнительным вице-президентом группы Microsoft Experiences and Devices;
• Джо Бельфиоре и Алес Холечек будут руководить командой Office Experience Group (OXO) в качестве команды разработчиков продуктов/инженеров;
• Джо Белфиоре продолжит возглавлять Microsoft News и другие мобильные приложения для iOS и Android;
• Эран Мегиддо, корпоративный вице-президент Windows Product & Education, будет руководить группой Modern Life Experiences (MLX) and Education;
• Брайан Макдональд, который в настоящее время возглавляет Teams, уходит из Microsoft;
• Джефф Теппер теперь будет руководить Teams вместе с SharePoint и OneDrive;
• Кирк Кёнигсбауэр, CVP Microsoft 365, станет COO для Раджеша Джа;
Узнать другие подробности можно здесь.
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