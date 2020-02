Microsoft анонсировала очередную реорганизацию внутри компании

Microsoft анонсировала крупную реорганизацию внутри компании. Большая часть анонсированных изменений касается группы «Experiences and Devices», которую возглавляет Раджеш Джа. Как сообщает ZDNet, Microsoft объявила о следующих изменениях:• Пэнос Панай теперь будет возглавлять группу Devices + Windows. Ранее группа Windows Experiences находилась под руководством Джо Белфиоре;• Пэнос Панай продолжит отчитываться перед Раджешем Джа, исполнительным вице-президентом группы Microsoft Experiences and Devices;• Джо Бельфиоре и Алес Холечек будут руководить командой Office Experience Group (OXO) в качестве команды разработчиков продуктов/инженеров;• Джо Белфиоре продолжит возглавлять Microsoft News и другие мобильные приложения для iOS и Android;• Эран Мегиддо, корпоративный вице-президент Windows Product & Education, будет руководить группой Modern Life Experiences (MLX) and Education;• Брайан Макдональд, который в настоящее время возглавляет Teams, уходит из Microsoft;• Джефф Теппер теперь будет руководить Teams вместе с SharePoint и OneDrive;• Кирк Кёнигсбауэр, CVP Microsoft 365, станет COO для Раджеша Джа;Узнать другие подробности можно здесь