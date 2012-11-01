Компания Microsoft анонсировала новые функции для OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 03:26
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Microsoft анонсировала новые функции для OneDrive.
Поддержка миграции OneNote через KFM
Самая долгожданная функция, наконец, здесь! Теперь Microsoft включила миграцию локальных записных книжек OneNote в OneDrive через резервное копирование папок на ПК (Known Folder Move).
Теперь пользователи с локальными записными книжками OneNote будут автоматически выполнять резервное копирование OneNote в рамках перемещения «Резервное копирование папок на ПК». Вы можете продолжать сохранять файлы в папки, с которыми они знакомы, а также иметь доступ к своим файлам в этих важных папках Windows из любого места.
Условный доступ для macOS
OneDrive for Mac теперь учитывает условный доступ для таких политик, как принудительная многофакторная аутентификация, фильтрация диапазона IP-адресов на основе местоположения и соответствие устройств (управляемое Azure Intune).
Устройства, которые не удовлетворяют требованиям условного доступа, не смогут синхронизировать контент.
Эта функция находится в стадии Public Preview и скоро станет общедоступной.
Единый вход с Office for macOS
Клиент синхронизации OneDrive теперь разделяет учетные данные между остальной частью пакета Office на macOS.
Учетные записи, вошедшие в Office, теперь будут доступны для выбора в OneDrive при добавлении новой учетной записи, что позволяет пользователю выполнять настройку без запроса пароля и учетных данных. Аналогично, учетные записи, вошедшие в OneDrive, будут доступны в приложениях Office для входа в систему.
Эта функция находится в стадии Public Preview и скоро станет общедоступной.
Обновление уведомлений электронной почты для общего контента
Microsoft всегда работает над улучшением интеграции OneDrive и Outlook для улучшения пользовательского опыта. Теперь Microsoft стандартизировала шаблоны уведомлений электронной почты, чтобы отразить согласованность продуктов, а также добавила миниатюры предварительного просмотра файлов и сведения об активности.
Ответ на комментарий Office из Outlook с помощью сообщений, требующих действий
С этим обновлением вы сможете сэкономить время и быстрее работать с комментариями и предварительным просмотром контекста в @mention и комментариях электронной почты. Это означает, что, когда вы используете Outlook, вы сможете отвечать на комментарии, даже не покидая Outlook.
По умолчанию для людей с существующим доступом для каждого сайта
До этого изменения администраторы OneDrive и SharePoint могли выбирать «Любой», «Люди в моей организации» или «Конкретные люди» при настройке ссылки общего доступа по умолчанию для каждого сайта.
Microsoft добавила «Люди с существующим доступом» в качестве новой опции по умолчанию. Таким образом, теперь, когда вы делитесь или копируете ссылку, вы сможете получить существующую ссылку для доступа, которая не меняет разрешения для элемента.
Дополнительные типы ссылок по-прежнему доступны в «Настройки ссылок», если это необходимо, и это обновление не изменяет существующие настройки по умолчанию.
Эта функция изначально настраивается с помощью PowerShell, но в будущем будет настраиваться в современном SharePoint Admin Center.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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