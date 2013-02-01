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Microsoft объявила о доступности функции соавторства в реальном времени в Visio для Интернета

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:43
  • Просмотров: 127


Компания Microsoft объявила о доступности функции соавторства в реальном времени в Visio для Интернета. Эта функция позволяет одновременно создавать и редактировать диаграммы Visio в Интернете. Как и в других приложениях Office, вы можете просматривать правки соавторов по мере их появления. Чтобы избежать конфликтов во время редактирования, Visio отобразит индикатор присутствия, который позволит вам увидеть, где другие соавторы работают на холсте Visio.

Вы также можете добавлять комментарии и отвечать на них во время сессии соавторства. Если вы подписаны на Visio Plan 1 или Visio Plan 2, то можете пользоваться этой функцией в реальном времени. Если у вас нет подписки Visio, то можете просматривать и отвечать на комментарии или добавлять комментарии на уровне формы/страницы.


Нажмите на изображение для демонстрации


Microsoft также объявила, что намерена добавить больше функций в Visio в ближайшие месяцы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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