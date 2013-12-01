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Обновление для Microsoft Search in Bing через Office 365 ProPlus

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:03
  • Просмотров: 118


В прошлом месяце Microsoft планировала сделать Bing поисковой системой по умолчанию для веб-браузера Google Chrome.

Основываясь на отзывах о том, что клиенты не хотят, чтобы Office 365 ProPlus изменял поисковую систему по умолчанию, Microsoft объявила о следующих изменениях в своих планах:

• Расширение Microsoft Search в Bing не будет автоматически развернуто с Office 365 ProPlus;
• Через новый переключатель в центре администрирования Microsoft 365 администраторы смогут включить развертывание расширения браузера в своей организации через Office 365 ProPlus;
• В ближайшем будущем Office 365 ProPlus развернет расширение браузера только на устройствах, подключенных к AD, даже в организациях, которые подключились. В будущем Microsoft добавит специальные настройки, регулирующие развертывание расширения для неуправляемых устройств;
• Microsoft будет продолжать предоставлять конечным пользователям, получающим расширение, контроль над их предпочтениями в поисковой системе;

Из-за этих изменений расширение Microsoft Search in Bing не будет поставляться с версией 2002 Office 365 ProPlus. Компания предоставит обновленный график этого развертывания в течение следующих нескольких недель.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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