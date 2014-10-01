Microsoft открыла Fluid Framework Public Preview для всех корпоративных клиентов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:52
- Просмотров: 48
Компания Microsoft объявила, что Fluid Framework Public Preview теперь доступна для всех корпоративных пользователей Office 365. Основываясь на отзывах во время фазы Limited Preview, Microsoft исправила несколько проблем, улучшила производительность службы, а также выпустила некоторые улучшения, такие как возможность приостановки анимированных GIF-файлов, вставки локальных изображений и ввода сочетания клавиш для быстрого запуска контрольных списков с помощью [].
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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