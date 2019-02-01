Темный режим приходит в OneNote для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:04
- Просмотров: 101
Ресурс Windows United сообщает, что функция «Темный режим» распространяется на обычных пользователей OneNote для Android.
Функция позволяет переключаться в темный или светлый режим в настройках или следовать системным настройкам Android 10.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsunited.de
windowsunited.de
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