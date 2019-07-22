Microsoft обновила Outlook на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:37
- Просмотров: 86
Компания Microsoft обновила Outlook на Android до версии 4.1.27.
Вот список новых возможностей:
• Видишь что-то подозрительное? Сообщайте о спаме и фишинговых сообщениях, чтобы обеспечить безопасность своего почтового ящика. Найдите опцию «Report Junk» прямо там, где вы найдете другие действия, такие как «Архивировать» и «Удалить». Доступно для учетных записей Office 365 и Outlook.com;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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