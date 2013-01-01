Microsoft работает над новым интерфейсом Outlook под названием Spaces
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:47
- Просмотров: 237
Компания Microsoft работает над новым интерфейсом Outlook под названием Spaces (под кодовым названием TimeStream). Spaces — это веб-интерфейс, который поможет вам организовать ваши электронные письма, встречи и документы в удобные для просмотра проектные пространства.
Spaces позволяет собрать нужные документы, электронные письма и события в Outlook, используя условия поиска в одном месте. Вы также можете создавать списки дел, добавлять заметки, включать любые соответствующие ссылки и многое другое.
Чтобы попробовать Outlook Spaces, выполните следующие действия:
1. Посетите https://outlook.office.com/spaces.
2. Откройте DevTools-> Application-> Storage-> LocalStorage в вашем веб-браузере.
3. Добавьте элемент: key: “featureOverrides”, value: “outlookSpaces-enabled”.
4. Обновите веб-браузер.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
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