Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft работает над новым интерфейсом Outlook под названием Spaces

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:47
  • Просмотров: 237


Компания Microsoft работает над новым интерфейсом Outlook под названием Spaces (под кодовым названием TimeStream). Spaces — это веб-интерфейс, который поможет вам организовать ваши электронные письма, встречи и документы в удобные для просмотра проектные пространства.

Spaces позволяет собрать нужные документы, электронные письма и события в Outlook, используя условия поиска в одном месте. Вы также можете создавать списки дел, добавлять заметки, включать любые соответствующие ссылки и многое другое.



Чтобы попробовать Outlook Spaces, выполните следующие действия:

1. Посетите https://outlook.office.com/spaces.
2. Откройте DevTools-> Application-> Storage-> LocalStorage в вашем веб-браузере.
3. Добавьте элемент: key: “featureOverrides”, value: “outlookSpaces-enabled”.
4. Обновите веб-браузер.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
  • +1
Похожие новости
Windows Core OS упоминается в других профилях LinkedIn

Windows Core OS упоминается в других профилях LinkedIn

Инновации SharePoint преобразуют контентное сотрудничество со смешанной реальностью и AI

Инновации SharePoint преобразуют контентное сотрудничество со смешанной реальностью и AI

Компания Microsoft выпустила Windows Server 2019 Insider Preview Build 17666

Компания Microsoft выпустила Windows Server 2019 Insider Preview Build 17666

Microsoft выпустила сборку Windows Server Insider Preview Build 17074

Microsoft выпустила сборку Windows Server Insider Preview Build 17074

Слух: Microsoft работает над клиентом Outlook для Windows RT

Слух: Microsoft работает над клиентом Outlook для Windows RT




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 2
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
Cedrickkeync DavidFlozy
+2  
Новостей: 11401
+0  
Комментариев: 39407
+18  
Пользователей: 9737