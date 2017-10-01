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Новые функции Microsoft Edge для Android и Microsoft Launcher для Android утекли в сеть

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:46
  • Просмотров: 258


Приложения Microsoft Edge для Android и Microsoft Launcher для Android получат новые функции.

Вот список новых функций:

• Microsoft Edge получит функцию «Последние вкладки»;
• Microsoft Launcher (Preview) получит функцию «Закрепить на новой странице»;
• Microsoft Launcher получит функцию «Скрыть приложения»;











Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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