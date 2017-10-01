Новые функции Microsoft Edge для Android и Microsoft Launcher для Android утекли в сеть
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:46
- Просмотров: 258
Приложения Microsoft Edge для Android и Microsoft Launcher для Android получат новые функции.
Вот список новых функций:
• Microsoft Edge получит функцию «Последние вкладки»;
• Microsoft Launcher (Preview) получит функцию «Закрепить на новой странице»;
• Microsoft Launcher получит функцию «Скрыть приложения»;
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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