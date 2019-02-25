Microsoft анонсировала Mixed Reality Dev Days
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:07
- Просмотров: 141
Компания Microsoft заявила, что проведёт Mixed Reality Dev Days 16 и 17 мая в Редмонде.
It's official! Save the date for Mixed Reality Dev Days, May 16 & 17 in Redmond. We are also doing MR Dev Days Tour this year in Japan and Germany, but dates are still TBD as we search for a venue. Look forward to seeing many of you there this year! pic.twitter.com/vlHRAy837q— Mixed Reality DevRel Team (@MxdRealityDev) February 18, 2020
Microsoft также проведёт это мероприятие в дороге, посетив Японию и Германию, хотя эти даты еще не объявлены.
Илья Источник:
twitter.com/MxdRealityDev
twitter.com/MxdRealityDev
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 2
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 11420
+0Комментариев: 39408
+45Пользователей: 9874