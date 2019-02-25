Microsoft анонсировала Mixed Reality Dev Days

It's official! Save the date for Mixed Reality Dev Days, May 16 & 17 in Redmond. We are also doing MR Dev Days Tour this year in Japan and Germany, but dates are still TBD as we search for a venue. Look forward to seeing many of you there this year! pic.twitter.com/vlHRAy837q — Mixed Reality DevRel Team (@MxdRealityDev) February 18, 2020

Компания Microsoft заявила, что проведёт Mixed Reality Dev Days 16 и 17 мая в Редмонде.Microsoft также проведёт это мероприятие в дороге, посетив Японию и Германию, хотя эти даты еще не объявлены.