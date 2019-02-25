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Microsoft анонсировала Mixed Reality Dev Days

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:07
  • Просмотров: 141


Компания Microsoft заявила, что проведёт Mixed Reality Dev Days 16 и 17 мая в Редмонде.



Microsoft также проведёт это мероприятие в дороге, посетив Японию и Германию, хотя эти даты еще не объявлены.
Илья Источник:
twitter.com/MxdRealityDev
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