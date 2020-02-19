Microsoft анонсировала новые функции для бизнес-приложений Dynamics 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:47
- Просмотров: 129
Компания Microsoft анонсировала несколько новых и улучшенных функций AI, которые появятся в бизнес-приложениях Dynamics 365 в ближайшие месяцы.
Вот список новых функций:
• Dynamics 365 Customer Insights;
• Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Sales Insights;
• Dynamics 365 Finance Insights;
• Dynamics 365 Project Operations;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
cloudblogs.microsoft.com
cloudblogs.microsoft.com
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