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Microsoft анонсировала новые функции для бизнес-приложений Dynamics 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:47
  • Просмотров: 129


Компания Microsoft анонсировала несколько новых и улучшенных функций AI, которые появятся в бизнес-приложениях Dynamics 365 в ближайшие месяцы.

Вот список новых функций:

• Dynamics 365 Customer Insights;
• Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Sales Insights;
• Dynamics 365 Finance Insights;
• Dynamics 365 Project Operations;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
cloudblogs.microsoft.com
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