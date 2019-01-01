Microsoft Edge получил обновление на iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:42
- Просмотров: 99
Компания Microsoft обновила Microsoft Edge на iOS до версии 44.13.1.
Вот список новых функций:
• Выберите синхронизацию вашего избранного, паролей и других данных с новым Microsoft Edge или Microsoft Edge Legacy;
• Блокировка отслеживания: Выберите базовую, сбалансированную или строгую величину блокировки;
• Microsoft также сделали несколько общих исправлений ошибок и улучшений производительности;
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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