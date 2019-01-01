Microsoft Edge получил обновление на iOS

Компания Microsoft обновила Microsoft Edge на iOS до версии 44.13.1.Вот список новых функций:• Выберите синхронизацию вашего избранного, паролей и других данных с новым Microsoft Edge или Microsoft Edge Legacy;• Блокировка отслеживания: Выберите базовую, сбалансированную или строгую величину блокировки;• Microsoft также сделали несколько общих исправлений ошибок и улучшений производительности;