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Microsoft Edge получил обновление на iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:42
  • Просмотров: 99


Компания Microsoft обновила Microsoft Edge на iOS до версии 44.13.1.

Вот список новых функций:

• Выберите синхронизацию вашего избранного, паролей и других данных с новым Microsoft Edge или Microsoft Edge Legacy;
• Блокировка отслеживания: Выберите базовую, сбалансированную или строгую величину блокировки;
• Microsoft также сделали несколько общих исправлений ошибок и улучшений производительности;
Илья Источник:
neowin.net
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