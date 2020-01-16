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Microsoft отказалась от участия в Game Developers Conference 2020 из-за коронавируса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:10
  • Просмотров: 94


Компания Microsoft отказалась от участия в Game Developers Conference 2020 из-за коронавируса (COVID-19). Здоровье и безопасность игроков, разработчиков, сотрудников и партнеров по всему является главным приоритетом.

Зато Microsoft планирует перенести свое присутствие на мероприятие, посвященное только цифровым технологиям, которое состоится 16-18 марта по адресу www.microsoft.com/gamestack. На этом мероприятии будет представлено большинство запланированных сессий разработчиков игр, которые будут транслироваться в прямом эфире и доступны по запросу.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
developer.microsoft.com
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