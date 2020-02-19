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Microsoft анонсировала февральский пакет обновлений для Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:02
  • Просмотров: 61

Microsoft анонсировала февральский пакет обновлений для Microsoft 365

Компания Microsoft анонсировала февральский пакет обновлений для Microsoft 365.

Быть продуктивным на ходу

Работайте из любого места с новым приложением Office — Приложение Office — это полностью переработанный опыт, который поможет вам быть более продуктивным в любом месте. Он объединяет Word, Excel и PowerPoint в одно приложение, добавляет новые возможности, помогающие создавать контент уникальными мобильными способами, и содержит встроенные действия, помогающие выполнять обычные мобильные задачи. Результатом является более простой, но более мощный опыт Office для мобильных устройств. Прочитайте этот пост в блоге, чтобы узнать больше о новом приложении Office, которое теперь доступно по всему миру на Android и iOS.



Улучшите взаимодействие между вашими любимыми приложениями

Новые инструменты в PowerPoint и Visio облегчают совместную работу команд.

Более динамичная совместная работа в PowerPoint — Со следующего месяца Microsoft выпустит обновленную функцию комментариев в PowerPoint. Члены команды теперь могут привязывать комментарии к объектам, использовать уведомления @mention, легче находить и добавлять комментарии и многое другое. Новые комментарии будут доступны всем пользователям Office 365 с последним обновлением.

Соавтор Visio рисует по-разному — Visio для Интернета теперь позволяет сотрудникам создавать, редактировать и комментировать чертежи одновременно. Благодаря соавторству в реальном времени и простому индикатору присутствия команды могут беспрепятственно работать вместе для мозгового штурма и развития своих идей. Пользователи Visio Plan 1 и Plan 2 могут посетить visio.office.com сегодня, чтобы создавать и обмениваться файлами Visio сегодня.



Члены команды также могут использовать эти возможности непосредственно в Teams. Теперь вы можете поделиться своими чертежами Visio с коллегами, поскольку файлы, хранящиеся в библиотеке файлов вашей команды, доступны каждому участнику, что облегчает коллегам редактирование и комментирование вашей работы. Чтобы начать, перейдите на вкладку «Файлы» над окном беседы в канале «Команды» и выберите Создать> Чертеж Visio.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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