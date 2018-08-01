Microsoft анонсировала февральский пакет обновлений для Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:47
- Просмотров: 104
Компания Microsoft анонсировала февральский пакет обновлений для Microsoft Teams.
Теперь доступен новый интегрированный опыт Outlook & Teams
Teams — это хаб для выполнения работы с вашей командой — но Microsoft знает, что это не единственный способ общения людей. Microsoft создала эту новую интеграцию между Outlook и Teams, чтобы упростить совместную работу независимо от того, где происходит разговор. Пользователь может переместить переписку по электронной почте из Outlook, включая вложения, в чат Teams или канал разговора, нажав на кнопку «Поделиться с Teams» в Outlook. Они также могут обмениваться сообщениями из Teams в электронную почту Outlook, нажав на иконку дополнительных параметров («...») в разговоре. Узнайте больше здесь.
Устанавливайте контакт с нужными людьми с помощью целенаправленной коммуникации
Что вы делаете, когда вам необходимо донести важное сообщение до всех кассиров в магазине или всех менеджеров на складе? Целевое общение позволяет членам команды одновременно отправлять сообщения всем, кому назначен определенный тег; просто @mention имя тега в сообщении. Используя теги, владельцы команд могут организовывать пользователей на основе общего атрибута, например роли, проекта или местоположения. Администраторы могут управлять тем, кто может добавлять теги и как теги используются в вашей организации в центре администрирования Microsoft Teams. Узнайте больше здесь.
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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