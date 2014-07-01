Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Power Automate добавит роботизированную автоматизацию процессов в апреле

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:32
  • Просмотров: 68


В случае, если вы пропустили анонс на Ignite 2019, Microsoft запустила предварительную версию потоков пользовательского интерфейса, новую возможность автоматизации роботизированных процессов (RPA) в Microsoft Power Automate.

Теперь Microsoft объявила, что потоки пользовательского интерфейса станут общедоступными 2 апреля.

Power Automate уже помогает сотням тысяч организаций автоматизировать миллионы процессов каждый день. С добавлением RPA, Power Automate поможет этим организациям также автоматизировать свои устаревшие приложения и ручные процессы с помощью автоматизации на основе пользовательского интерфейса.

Автоматизируйте устаревшие и современные приложения на одной платформе

Power Automate — наиболее полная облачная платформа автоматизации — разблокирует аналоговые данные с помощью ИИ, автоматизирует пользовательский интерфейс с помощью RPA, а также автоматизирует облачные приложения и базы данных с помощью встроенных соединителей. Этот всеобъемлющий набор возможностей представляет собой следующее поколение автоматизации и будет доступен каждому в организации, включая кодеров и не кодеров, благодаря среде разработки с низким уровнем кода и уникально доступной лицензии.



Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
flow.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор ключевых анонсов первого дня конференции Ignite 2019

Обзор ключевых анонсов первого дня конференции Ignite 2019

Microsoft анонсровала первый африканский регион для Power BI

Microsoft анонсровала первый африканский регион для Power BI

Windows Store получит значительные улучшения пользовательского интерфейса

Windows Store получит значительные улучшения пользовательского интерфейса

Последние сборки Windows 10 Redstone имеют улучшения пользовательского интерфейса

Последние сборки Windows 10 Redstone имеют улучшения пользовательского интерфейса

Microsoft запатентавала новый элемент пользовательского интерфейса для Windows Phone

Microsoft запатентавала новый элемент пользовательского интерфейса для Windows Phone




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 2
Гостей: 36
Роботы: Yandex Google
Cedrickkeync DavidFlozy
+6  
Новостей: 11479
+1  
Комментариев: 39416
+1  
Пользователей: 9983