Microsoft Power Automate добавит роботизированную автоматизацию процессов в апреле
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:32
- Просмотров: 68
В случае, если вы пропустили анонс на Ignite 2019, Microsoft запустила предварительную версию потоков пользовательского интерфейса, новую возможность автоматизации роботизированных процессов (RPA) в Microsoft Power Automate.
Теперь Microsoft объявила, что потоки пользовательского интерфейса станут общедоступными 2 апреля.
Power Automate уже помогает сотням тысяч организаций автоматизировать миллионы процессов каждый день. С добавлением RPA, Power Automate поможет этим организациям также автоматизировать свои устаревшие приложения и ручные процессы с помощью автоматизации на основе пользовательского интерфейса.
Автоматизируйте устаревшие и современные приложения на одной платформе
Power Automate — наиболее полная облачная платформа автоматизации — разблокирует аналоговые данные с помощью ИИ, автоматизирует пользовательский интерфейс с помощью RPA, а также автоматизирует облачные приложения и базы данных с помощью встроенных соединителей. Этот всеобъемлющий набор возможностей представляет собой следующее поколение автоматизации и будет доступен каждому в организации, включая кодеров и не кодеров, благодаря среде разработки с низким уровнем кода и уникально доступной лицензии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
flow.microsoft.com
flow.microsoft.com
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